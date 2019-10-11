Filistin Barış Pınarı Harekatı'na kınadı mı? İddialar sonrası resmi açıklama!

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna 3 gün önce başlattığı terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı Filistin'in harekatı kınadığı şeklinde iddialar sonrası Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, açıklama yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru oluşturmak isteyen terör unsurlarını temizlemek ve bölgede çatışmamazlığı tesis edip Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşü sağlamak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı tüm dünyada yankılarını sürdürürken, bazı haber mecraları ve sosyal medyada Filistin'in harekatı kınadığı iddiası ortaya atılmıştı.

Filistin'den resmi açıklama

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki yaptığı yazılı açıklamada, şunları söyledi;

"Filistin, Suriye'nin kuzey sınırında olanlara dair hiçbir açıklamada bulunmadı, bulunmayacak."

'Arap Birliği toplantılarına her zaman katılıyoruz'

Arap Birliği'nin toplanma çağrısına karşılık da Filistin olarak her zaman Arap Birliği toplantılarına katıldıklarını söyledi.