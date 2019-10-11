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Trabzonspor formaları Pique ve Shakira’ya gitti

Barcelonalı yıldızı Pique ve eşi Shakira’ya Trabzonspor'un yeni sezon forması yollandı.

Trabzonspor’un sadece Türkiye’de değil, tüm Avrupa’da ses getiren yeni sezon forma tanıtım reklamı sosyal medya üzerinden ünlülerin de dikkatini çekmişti.

O ünlülerden biri de Barcelona’nın dünyaca ünlü yıldızı Pique olmuştu. İspanyol oyuncu, o videoyu beğenmiş ve takipçi sayısını da doğal olarak artırmıştı. Trabzonspor’un profesyonelleri bu duruma kayıtsız kalmadı.

Barcelonalı yıldız ve eşi, dünyaca ünlü star Shakira’ya Bordo- Mavililer’in yeni sezon forması yollandı. Formaların Pique ve hayat arkadaşına ulaştığı öğrenilirken, gözler şimdi iki ünlünün Trabzonspor formalarıyla vereceği pozlara çevrilmiş durumda.

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