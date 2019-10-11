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İstanbul'da bir hastanede iki doktor arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü

İSTANBUL Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde 2 asistan doktor arasında çıkan bıçakla kavgada bir doktor hayatını kaybetti.

Olay, Sarıyer İlçesi’nde bulunan Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesinde bugün sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre hastanede asistan doktor olarak çalışan Dr. Yavuz S. ile meslektaşı Dr. Kaan Erol arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Dr. Yavuz S., meslektaşı Dr. Kaan Erol’u bıçaklayarak ağır yaraladı. Yaralı doktora ilk müdahaleyi hastane içerisinde bulunan diğer doktorlar tarafından yapıldı.

Daha sonra 112 ekipleri tarafından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ağır yaralı olarak sevk edilen yaralı doktor, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Doktor Yavuz S.’yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Gözaltına alınan doktorun ifadesinin sürdüğü öğrenildi.

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