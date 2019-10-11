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Abdullah Ağar'dan keskin nişancı açıklaması meydan okudu

İnternet Haber

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Akçakale'de Habertürk canlı yayınında YPG'li teröristlerin keskin nişancı saldırısıyla ilgili yorumlara ve muhabir Çetiner Çetin'e korkak diyenlere yanıt verdi.

Barış Pınarı Harekatı'nı Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde canlı yayınla duyuran Habertürk TV ekibi zor anlar yaşadı.

Canlı yayınlanan programda keskin nişancı atışı yapıldı ve bu anlar saniye saniye kaydedildi. Birkaç saniye arayla 2 el daha ateş açıldı. Programın sunucusu Mehmet Akif Ersoy, yayına ara vermek zorunda kaldı.

Görüntüler sosyal medyaya düşünce çok sayıda yorum aldı. Ağar, görüntüleri paylaşarak altına şu notu düştü:

bu zevki PKK’ya tattırmam

"Uğradığımız havan ve keskin nişancı saldırısında refleksler çok yazıldı. - Eğer ÖKK ve Komd Tug’larında görev yapmış, dağdan/çölden gelmişseniz: SESİNİ DUYDUĞUNUZ merminin sizi vurmadığını bilirsiniz. - Ve “Ben bu ekranın önünde geberir, bu zevki PKK’ya tattırmam” dersiniz, o an!"

Muhabir Çetiner'e korkak diyenlere yanıt

Abdullah Ağar kimdir?

Keskin nişancı saldırısındaki soğukkanlı tavrıyla dikkatleri üzerine çeken Abdullah Ağar'ın hayatı geçmişi merak konusu oldu. İşte Ağar kimdir sorusunu yanıtı:

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, 1967 yılında Ankara'da doğdu. Eğitim ve öğretim hayatını Ankara'da tamamlayan Ağar, 1989 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. 

Önce komando, daha sonra da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda tim komutanı olan Ağar, Bestler/Dereler, Gabar, Menteş, Cudi, Deve Geçidi, Dicle, Ergani, Siirt, Şırnak, Diyarbakır, Kuzey Irak, Azerbaycan gibi birçok bölgede çok önemli görevlerde bulundu. 

Yüzbaşı olarak emekli olan Abdullah Ağar'ın, "5. Tim: Güneş Doğsun İsteriz", "Bir Millet Uyanıyor - 7 Ölüm Dağları Bekler "Cudi Dağı", "Türk Komandoları: Silahın Zülfikar'ın Olsun Mehmetçik", "Ölüm Dağları Bekler Cudi Dağı", "Toprak Mehmet'e Susamışsa: Ülkem Bayrağım Onurum", "Baskın: Biz Bu Dağların Erleri", "Işid ve Irak - Beled el-nifak vel şikak!" isimli toplam 7 kitabı bulunuyor.  

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