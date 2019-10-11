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Fransa'nın Barış Pınarı Harekatı hazımsızlığı! Macron'nun yeni hamlesine bakın

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı en çok Avrupa'yı rahatsız etti. Fransa, harekat nedeniyle Türkiye’ye yönelik yaptırımların ‘masada olduğunu’ açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de Fırat'ın doğusuna terör koridoru oluşturma gayretinde olan terör örgütü PKK/YPG tehlikesini ortadan kaldırmak için büyük çaplı harekat tüm dünyada geniş yankı uyandırırken, harekata karşı çıkan Fransa'dan yeni bir hamle geldi.

'Yaptırımlar masada'

Fransa'nın Avrupa Birliği Bakanı Amelie de Montchalin, gelecek hafta yapılacak AB Zirvesi’nde Suriye’nin kuzeyine başlattığı operasyon nedeniyle Türkiye’ye uygulanabilecek olası yaptırımların görüşüleceğini söyledi.

Bakan Montchalin şöyle devam etti;

Yaptırımlar gelecek hafta Avrupa Konseyi'nde tartışılacak. Açıkça görülüyor ki, masada. Siviller, Suriyeli güçler ve bölgenin istikrarı için sarsıcı olan bir durumla karşı karşıya kaldığımızda aciz davranmayacağız.

Fransa Avrupa Birliği Bakanı Amelie de Montchalin

AB üyesi 28 ülke de ortak bir yazılı açıklama yayımlayarak, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü operasyona son verilmesi çağrısında bulunmuştu.

2 ülkeden yaptırım

Operasyonun başlamasının ardından Finlandiya, Türkiye'ye askeri ihracatı askıya almış, onu Norveç takip etmişti. 

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