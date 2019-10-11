Rasulayn'da bir grup PKK/YPG'li terörist sağ ele geçirildi

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriye'nin kuzeyine başlatılan operasyonlar sürüyor. Harekat kapsamında Resulayn'da bölgesinde bir grup terörist Mehmetçik tarafından sağ olarak ele geçirildi. O anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzey doğusunda sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı kapsamında 2.günün sonunda 277 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriye'nin kuzeyine başlatılan operasyonlar sürüyor. Harekat kapsamında Rasulayn'da bölgesinde bir grup terörist Mehmetçik tarafından sağ olarak ele geçirildi.

O anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.