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Yusuf Güney'in polislerle çektiği video sosyal medyayı salladı harekata desteği TT oldu

Siyasi olaylara yaptığı yorumlar nedeniyle sıklıkla gündeme gelen şarkıcı Yusuf Güney, bir araya geldiği polislerle videosu internete düşünce çok konuşulanlar listesine girdi.

Son dönemde şarkılarından ziyade yaptıkları ve söyledikleri nedeniyle adından söz ettiren Yusuf Güney, Barış Pınar Harekatı devam ettiği sıralarda sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Erzincen POMEM'e giden Güney'in polislere Komando Marşı söyletmesi çok konuşuldu.

Komando Marşı'nı coşkuyla söyleyen ve söyleten Yusuf Güney, Twitter'de kısa sürede TT listesine girdi. Güney ise videoyu kendi hesabından şu sözlerle paylaştı: 

Uykular haram: "Bir operasyon var bu gece.. Uykular haram, içimiz buruk dualarla sağ salim kahramanlarımızı beklemekteyiz. Sesi soluğu çıkmayan susan tüm soysuzlara gelsin Erzincan POMEM'deki kahraman polislerimizin kükreyişleri"

Çok mu şey istiyoruz?

Güney, geçtiğimiz gün de askerlerle çektirdiği bu fotoğrafı paylaşmış ve, "Düşman kapıya dayanmış kanlı işgalci planlarını masaya yatırmış sıra Türkiye'de diye haçlı çanlarını çalıyor. Kahraman TÜRK Askeri vatanı namusunu bayrağını korumak için yedi düvelle savaşa giriyor. Bizim bazı sözde popüler aydınlarımızdan çıt çıkmıyor. Çoğu suspus olmuş 'Ne gerek vardı şimdi ne güzel hayatımızı yaşıyoruz gerginlik yaratmaya' diyor. Bari şu zamanda duyarlı olun be çok mu şey istiyoruz?"

Binali Yıldırım'a desteğiyle gündeme gelmişti: Öte yandan "Her şey çok güzel olacak" diyen sanatçıları eleştirerek gündeme gelen Yusuf Güney, İstanbul seçimlerinin ardından Binali Yıldırım'a destek çıktı.

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