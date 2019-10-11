Eljif Elmas'tan Slovenya'ya 2 şık gol

EURO 2020 Elemeleri G Grubu 7. hafta maçında Kuzey Makedonya ile Slovenya karşı karşıya geldi. Üsküp'te oynanan maçı ev sahibi Kuzey Makedonya 2-1 galip tamamladı. Kuzey Makedonya'ya galibiyeti getiren golleri Eljif Elmas kaydetti.

Takımını sırtladı

Sezon başında Fenerbahçe'den 16 milyon Euro karşılığında Serie A ekibi Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas; 50 ve 68. dakikalarda attığı gollerle Kuzey Makedonya'ya 3 puanı getirdi. Slovenya'nın tek golünü 90+5'te penaltıdan Josip İlicic attı.

Slovenya'da Fenerbahçeli Miha Zajc 65'te Verbic'in yerine oyuna girdi. Bu sonuçla Kuzey Makedonya puanını 11'e çıkardı. Slovenya ise 11 puanda kaldı.