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Eljif Elmas'tan Slovenya'ya 2 şık gol

Kuzey Makedonya, sahasında Slovenya'yı 2-1 yendi. Kuzey Makedonya'ya galibiyeti getiren golleri Eljif Elmas kaydetti.

EURO 2020 Elemeleri G Grubu 7. hafta maçında Kuzey Makedonya ile Slovenya karşı karşıya geldi. Üsküp'te oynanan maçı ev sahibi Kuzey Makedonya 2-1 galip tamamladı. Kuzey Makedonya'ya galibiyeti getiren golleri Eljif Elmas kaydetti.

Takımını sırtladı
Sezon başında Fenerbahçe'den 16 milyon Euro karşılığında Serie A ekibi Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas; 50 ve 68. dakikalarda attığı gollerle Kuzey Makedonya'ya 3 puanı getirdi. Slovenya'nın tek golünü 90+5'te penaltıdan Josip İlicic attı.

Slovenya'da Fenerbahçeli Miha Zajc 65'te Verbic'in yerine oyuna girdi. Bu sonuçla Kuzey Makedonya puanını 11'e çıkardı. Slovenya ise 11 puanda kaldı.

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