Seda Sayan yarışmacı Ayaz Mehmet Kaya'yı Yemekteyiz'den diskalifiye etti

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Yemekteyiz'de gergin anlar yaşandı. Seda Sayan, tavrını beğenmediği bir yarışmacıyı diskalifiye etti.

Çarşamba günü Gaziantep'te Ayaz Mehmet Kaya'nın evine konuk giden yarışmacılar, menüsünde Gaziantep'e özgü olan hiçbir lezzete yer vermemesi nedeniyle ev sahibini eleştirdi. Eleştiriler üzerine Ayaz Mehmet Kaya'nın sergilediği tavır hem yarışmacıları hem de Seda Sayan'ı kızdırdı.