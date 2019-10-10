Playboy yıldızı Francia James polisin başını yaktı

Amerika'da yaşayan Playboy yıldızı Francia James ve 2 arkadaşı Julianne Kissinger ve Maddy Belle yer aldığı video ülkede gündem oldu.

Benzer videoları sürekli olarak sosyal medya hesabından yayınlanan genç yıldız, bu kez kendisine eşlik etmesi için bir polisten yardım aldı.

Mizansen olarak, 'kötü kız' oldukları için polis memuru tarafından gözaltına alınan Francia James ve iki arkadaşı Miami Beach polis merkezine götürülüyor.

O sırada elleri arkadan kelepçelenmiş gibi görünen kızlar, daha sonra polisten özür diliyor ve 'iyi kız' olacaklarına söz veriyor.

Yayınladığı çılgın videolarla Instagram'da ciddi bir hayran kitlesine ulaşan Francia James, bu kez bir polisin meslekten men edilmesine sebep olabilir.

Yetkililer, bir polis memurunun böyle bir videoya kendisini alet etmemesi gerektiğinin altını çizerek, soruşturma başlatıldığını açıkladı.