POLİTİKA

Erdoğan "Suudi Arabistan aynaya baksın.Yemen'i bu hale kimler getirdi?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti İl Başkanları Toplantısı'nda Barış Pınarı Harekatı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, harekatı kınayan Mısır ve Suudi Arabistan'a sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti İl Başkanları Toplantısı'nda Barış Pınarı Harekatı'na dair önemli açıklamalarda bulundu

Harekatı kınayan Suudi Arabistan'a sert tepki gösteren Erdoğan "Harekata yönelik eleştirileri asla kabul etmiyoruz. Suudi Arabistan aynaya baksın. Yemen'i bu hale kimler getirdi? Siz asıl önce bunun hesabını verin. Yemen'i yerle yeksan ettiniz. Bizim Suriye'nin birliği için attığmız adımda siz bize laf edemezsiniz" dedi.

Mısır'a da tepki gösteren Erdoğan "Hele Mısır sen hiç konuşamazsın. Ülkende demokrasi katili olan bir kişisin. Yüzde 52 oyla seçilmiş olan Mursi'yi mahkemede çırpınarak ölmesine sen neden oldun. Sisi kınamış. Sen kınasan ne yazar kınamasan ne yazar?" dedi.

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