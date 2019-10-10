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Erdoğan, 'siviller vuruluyor' sözlerine sert tepki verdi

Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı'nda sadece teröristlerin vurulduğunu söyleyerek, "Sivilleri öldürüyor dendi. Lan bombayı atan sizsiniz terbiyesiz herif." tepkisini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özellikle sosyal medya üzerinden sivillerin vurulduğuna dair paylaşılan fotoraflara ve yorumlara sert bir tepki gösterdi.

"ÇOCUK KATİLİ SİZSİNİZ"

Erdoğan, Türk milletinin kadın ve çocuklara, masumlara el uzatmayacağını hatırlatarak, "Sivilleri öldürüyor dendi. Lan bombayı atan sizsiniz terbiyesiz herifler. Çocuk katili sizsiniz. Kadınlara saldıran sizsiniz. Bizim kadına çocuğa asla elimiz kalkmaz. Ama inşallah bu yılanların başını en kısa sürede ezeceğiz. Suriyeli kardeşlerimizin huzuru için bunu yapacağız." dedi.

"TÜNELLERİ YIKACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından diğer satır başları;

"Sözde siyasi partiye sesleniyorum. Benim ordumu işgal gücü olarak gösteremezsin. Edepsizliğin daniskasıdır. İşgal varsa o sizin maharetinizdir. Siz bulunduğunuz yerlerde binaları tünellerle açmak suretiyle oralarda sorgulama hücreleri kuracak kadar alçaksınız.

Türkiye'de bu tür yerleriniz kalmayınca Suriye'de tüneller açtınız. Oraları da yıkacağız.

İlk harekata başladığımız diğer bölgelerle ilgili çalışmalarımız sürüyor.

Gittiğimiz yerlere barışı, huzuru ve güveni getireceğiz. Askerimizin karşısına çıkacak yüreği olmayanlar boş buldukları yerlerde sivillere saldırarak gerçek yüzlerini ortaya koyuyorlar.

Altını çizerek söylüyorum, bizim planımız herkesin yeniden kendi evine dönebilmesidir."

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