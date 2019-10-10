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DÜNYA

ABD Başkanı Donald Trump'tan PKK itirafı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG'den doğrudan PKK diyerek bahsederek, "Orada farklı fraksiyonlar var. Mesela PKK var, farklı bir oluşum. Onlar bizimle çalıştılar. Zor bir grup ama bizimle çalıştılar" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin dün başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin soruları yanıtladı. Trump, Suriye ile ilgili kararının doğru olduğunu savunan Trump, "Artık bu sonu gelmez savaşı bitirmenin zamanı gelmişti." dedi.

Ayrıca YPG için doğrudan PKK ifadesini kullanan Trump, önceki ABD Başkanı Barack Obama dönemine atıfta bulunarak, "Obama döneminde olduğu gibi Türkiye'nin ölümcül düşmanı olan PKK ile ortaklık yaptığınız zaman, bu son derece zor bir durum olur. Onlar uzun yıllardır birbirinden nefret ediyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

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