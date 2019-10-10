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Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı çatışma anları kamerada

Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nın önünde bulunan caddede iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü çatışmada 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Çatışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nın önünde bulunan Mustafa Kemal Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahı çatışma yaşandı. Çatışmada 2’si ağır 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Çatışma esnasında çevredeki vatandaşlar ise büyük panik yaşayarak kaçmaya çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.

Yaşanan çatışma, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kavga eden iki grup birbirlerine art arda silahla ateş ediyor. Çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşayarak kaçışıyor.

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