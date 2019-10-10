Teröristlerin sivil oyunu kameraya böyle kaydedildi

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ile bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ederken, YPG/PKK'lı teröristler sivil kıyafetlerini giydi. Amaçları ise operasyon esnasında ölen teröristleri, Avrupa'ya "Türkiye sivilleri öldürüyor" algısı yapmak.

Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda olduğu gibi harekatın planlama ve icrasında sadece teröristlerle bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta, sivil/masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösteriliyor.