Canlı yayında keskin nişancı tüfeği atışı! İşte o anlar

Türkiye'nin, Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda çatışmalar saatlerdir sürüyor. Öte yandan teröristler tarafından Türkiye'deki yerleşim yerlerine ve sivillere yönelik havan ve roket atışları da yapılıyor. Bunun yanı sıra PKK/YPG'li teröristler keskin nişancı atışları da yapıyor.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

Harekatı sınırın sıfır noktasında takip eden Habertürk TV, canlı yayında olduğu sırada keskin nişancı atışı yapıldı ve bu anlar saniye saniye kaydedildi. Birkaç saniye arayla 2 el tüfek sesi duyuldu. Daha sonra programın sunucusu Mehmet Akif Ersoy, yayına ara vermeleri gerektiğini belirtti.