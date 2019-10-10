GÜNCEL

Şanlıurfa Akçakale'ye Tel Abyad tarafından roket ve havan düştü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine Suriye'nin Telabyad ilçesinden roket ve havanlı saldırı düzenlendi. İlçe merkezine peş peşe düşerek patlayan roket ve havanların şarapnel parçaları bazı vatandaşların yaralanmasına neden oldu.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine Suriye'nin Telabyad ilçesinden roket ve havanlı saldırı düzenlendi. İlçe merkezine peş peşe düşerek patlayan roket ve havanların şarapnel parçaları bazı vatandaşların yaralanmasına neden oldu. Polis ekipleri, vatandaşları sınır hattından uzaklaşarak evlerine dönmeleri konusunda uyardı. İlçedeki merkezi anons sistemiyle de sık sık vatandaşların sokağa çıkmaması ve sınır hattına yaklaşmaması konusunda uyarılar yapıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe'den Altınordu'nun iki yeteneği Ravil Tagir ve Burak İnce'ye kanca
Görevden alınan HDP eski Van Belediye Başkanı Ertan'a 30 yıl hapis istemi
Akçakale'ye havan mermisi düştü! Yaralanan sivil vatandaşlarımız var
Beşiktaş'ta başkan adayları belli oldu! İşte 3 ismi bekleyen korkunç tablo
Barış Pınarı Harekatı 2. gününde! Suriye rejiminden küstah açıklamalar
Merih Demiral'dan Barış Pınarı Harekatı'na dil uzatan Marchisio'ya tokat gibi yanıt
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Aksaray Emniyeti, Barış Pınarı Harekatı kapsamında güvenlik tedbirlerini artırdı
Köpek balığına tekmeye ceza geldi
2020 Ramazan bayramı ne zaman başlangıç tarihi
Sokağa çıkıp vatandaşlara tek tek bayrak dağıttılar
Erdoğan, 'siviller vuruluyor' sözlerine sert tepki verdi
Diz kapağı ağrısı neden olur evde tedavisi olur mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şu ana kadar 109 terörist öldürüldü
Gözde arpacık neden çıkar evde tedavisi nasıl olur?