Azize dizisi 1. Bölüm fragmanı

Buğra Gülsoy ve Hande Erçel hayranlarının geri sayımına başladığı dizide yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Ufak Tefek Cinayetler'de rol alan bir ismin Azize dizisinin kadrosuna katıldığı öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Azize’nin kadrosuna, genç oyuncu Efekan Can dahil oldu. Bu haberin ardından Efekan Can'ın kim olduğu sorulmaya başlandı.