GÜNCEL

Fatih Portakal terör örgütü YPG'ye lanet etti

Terör örgütü YPG'nin havan saldırılarıyla sivilleri şehit etmesine tepki gösteren FOX Haber sunucusu Fatih Portakal, teröristleri "kalleş ve kansız" olarak nitelendirdi.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte terör örgütü YPG, Türkiye'deki sivillere yönelik alçak saldırılar düzenlemeye başladı. Havanlı saldırılarda, Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar şehit oldu. Akçakale ve Nusaybin'deki saldırılarda toplam 6 sivil şehit düştü.

"Kansızlığından bahsediyorum"

YPG'li teröristlerin bu saldırılarına FOX Haber sunucusu Fatih Portakal Fatih Portakal sert ifadelerle tepki gösterdi. Portakal, "Kalleşçe yaptığı, ateşlediği o hava mermileri maalesef sınırımızdaki bazı noktaları vuruyor. Çünkü terörist bu. Nereye atarsa atabilir. Kansızlığından bahsediyorum. 1'i bebek 3'ü çocuk 6 sivil şehidimiz vardı" ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
PFDK'dan tarihi ceza! 421 gün
Macaristan Türkiye karşıtı AB bildirisini neden bloke ettiğini açıkladı
Barış Pınarı Harekatı'nda kaç terörist etkisiz hale getirildi?
Fatih Portakal terör örgütü YPG'ye lanet etti
Elazığ'da 72'lik dede 37 yaşındaki şahsı öldürdü
Marmara Denizi'nde deprem İstanbul'da da hissedildi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Playboy yıldızı Francia James polisin başını yaktı
Havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi
Ünlü isimlerden Mehmetçik'e destek mesajları! Bakın kimler destek verdi
60 saniyede bugün (10 Ekim 2019)
TV100 kameraları sınır ötesine geçti
Kadın dizisi için felaket senaryosu hazır! FOX fişini erken çekecek
Azize dizisi 1. Bölüm fragmanı
Deprem fay hattı sorgulama AFAD faylar nereden geçiyor?