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Mucize Doktor dizisinde Ali'nin çocuğa kitap okuduğu sahne izleyicileri gözyaşlarına boğdu

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren reyting listelerini altüst eden Mucize Doktor dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde Ali'nin ölen abisine çok benzeyen bir çocuğa kitap okurken gözyaşlarına hakim olamaması izleyici derinden sarstı.

FOX TV'nin reytingleri altüst eden, The Good Doctor uyarlaması olan Mucize Doktor, 10 Ekim Perşembe akşamı 5. son bölümüyle ekrana geldi. Mucize Doktor'un son bölümünde, Ali'nin yıllar önce ölen kardeşine benzerliğiyle dikkat çeken bir çocuğa kitap okurken duygularına hakim olamaması izleyicileri gözyaşlarına boğdu.

KANSER SANDIĞI ÇOCUĞUN HAYATINI KURTARDI

Savant otizm sendromlu Doktor Ali Vefa'nın hikayesinin anlatıldığı Mucize Doktor'un dün akşam yayınlanan bölümünde Ali yıllar önce ölen kardeşine benzerliğiyle dikkat çeken bir çocuğun hayatını kurtardı. Herkesin kanser sandığı çocuğun başka bir hastalığı olduğunu anlayan Ali, Ferman'dan tepki çekmesine rağmen, Nazlı ve Adil'in yardımıyla teşhisi koydu.

İZLEYİCİLER GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yıllar önce abisine çok istediği Şeker Portakalı kitabını alan Ali, abisinin son sayfasını okuyamadığı kitabı hastasına okudu. Ali'nin kitap okurken duygusal anlar yaşaması ve çocuğun yanından ayrılırken ağlayarak "Hoşçakal abi" demesi izleyicileri gözyaşlarına boğdu. Diziyi izleyenler yaşadığı duyguları Twitter hesabından paylaştı. Kullanıcılardan biri "Dokunmayın çok fenayım" derken biri de dizinin şiddet ve argo olmadan izleyicileri ekrana kilitleyebilmesine dikkat çekti.

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