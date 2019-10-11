SON DAKİKA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Planı Harekatı'nda öldürülen terörist sayısını açıkladı! Haberin devamı. Rusya lideri Vladimir Putin'den Türkiye'nin Suriye'ye başlattığı Barış Pınarı harekatıyla ilgili açıklama! IŞİD militanları kaçabilir... Haberin devamı.
MAGAZİN

Gökhan Çıra Selin Ciğerci'yi istemeye gitti

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Gökhan Çıra'ya mesaj atan bir kadını ifşa etmesiyle uzun süre adından söz ettiren Selin Ciğerci, evlilik telaşı yaşıyor. Gökhan Çıra Selin Ciğerci'yi istemeye gitti.

Selin Ciğerci evlilik sürecine dair detayları paylaşmaya devam ediyor. Gökhan Çıra’ya mesaj atan bir kadını instagram hesabından deşifre eden Ciğerci, evlilik hazırlıklarını sürdürüyor.

Ünlü çift 28 Ekim pazartesi günü evlenecek. 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Gökhan Çıra’dan geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi alan Selin Ciğerci, gözyaşlarına boğulmuş ve bu anları instagram hesabından paylaşmıştı.

Çıra sevgilisi Ciğerci'yi istemeye gitti. Selin Ciğerci o anları sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı: Hayatta hiçbir şey imkansız değildir; hep dua ettim hep istedim hep istedim ALLAHI'MDAN bu günleri görmeyi hep hayal ettim nasip oldu ağlamamak için kendimi zor tuttum bütün gün! ALLAH'IM SENİ BAŞIMDAN EKSİK ETMESİN..."

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Hamas'tan İsrail'e Türkiye tepkisi! Küstahça ve kabul edilemez
İstanbul'daki orman yangınlarıyla ilgili operasyon: 6 gözaltı
Hulusi Akar: Şu ana kadar 342 teröristin etkisiz hale getirildi
Donald Tusk'tan Erdoğan'a yanıt: Sığınmacıları şantaj için kullanılmayın
Suriye Barış Pınarı Harekatında 3. gün! TSK üssüne saldırı yaralı askerler var
AK Partili Şirin Ünal Nadira Kadirova'nın ölümüyle ilgili ilk kez konuştu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yusuf Güney'in polislerle çektiği video sosyal medyayı salladı harekata desteği TT oldu
Üç ayaklı kedi mahalle sakinlerinin ilgi odağı haline geldi
2019 okul tatiller ilk ara tatil ne zaman MEB kaç gün var?
Terör örgütü Tal Abyad'da lastik ve mazot yakıyor
YPG/PKK’dan ele geçirilen mühimmatların videosu yayınlandı
2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman başlangıç tarihi
İstanbul'da hastanede doktorların şok eden bıçaklı kavgası : 1 ölü
Cuma günü okunacak sureler Kehf suresi faziletleri saat kaçta okunmalı?