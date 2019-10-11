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Mehmet Metiner'e CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan yanıt

AK Partili Mehmet Metiner canlı yayında, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun bağlanmasını beklerken sarfettiği sözlerle tartışma başlattı.

CNN Türk canlı yayınında dün akşam Hande Fırat’ın sunduğu Gece Görüşü programında AK Partili Mehmet Metiner, programa bağlanması beklenen CHP’li Sezgin Tanrıkulu için “İnşallah sarhoş değildir” ifadelerini kullandı.

Espri yaptığını söyledi

Reklam çıkışında ise Metiner, durumu Tanrıkulu'yla uzun dostluklarına güvenerek ve canlı yayında olduğunu fark etmeden espiri yaptığını söyleyerek açıkladı.

Tanrıkulu Metiner'in fotoğrafını paylaştı

CHP'li Tanrıkulu ise Metiner'e yanıt olarak sosyal medya hesabında "Mehmet Metiner benimle ilgili alçakça yalan ve iftiralı konuşmuşsun. Şimdilik sana bu fotoğraf yeter." ifadeleri ile Metiner'in bu fotoğrafını paylaştı. 

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