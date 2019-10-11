Mevlüt Çavuşoğlu'ndan NATO Genel Sekreteri'ne: Kimse Türkiye'ye ders veremez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pınar barış Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamada ''Mücadele etmeye devam edeceğiz. 'Türkiye'nin meşru endişelerini anlıyoruz.' demek yetmez, bu dayanışmayı açık, net şekilde görmek istiyoruz. Kimse Türkiye'ye ders vermez'' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile birlikte Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili konuştu.

Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı; ''Söz konusu harekat, NATO'nun güney doğu sınırlarını teşkil eden ulusal sınırlarımızın ötesinden kaynaklanan terör tehdidine son verilmesi amacını taşıyor ve bu bakımdan ittifak topraklarının güvenliği açısından da son derece önemlidir.''





''Mücadele etmeye devam edeceğiz''

Türkiye olarak bugüne kadar terör örgütleriyle ayrım gözetmeksizin hepsiyle mücadele ettik, mücadele etmeye devam edeceğiz. 'Türkiye'nin meşru endişelerini anlıyoruz.' demek yetmez, bu dayanışmayı açık, net şekilde görmek istiyoruz. Bugünkü görüşmemizde Sayın Genel Sekretere Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgi verdik. İttifakımızın ve müttefiklerimizin ülkemizle güçlü dayanışma sergilemeleri beklentimizi bir kez daha vurguladık."





"DAEŞ'le bugüne kadar göğüs göğüse savaşan tek asker bizim askerimizdir''

"Hepsi PKK, YPG'nin aynı olduğunu biliyor ve tüm konuşmalarda da herkes Türkiye'nin ulusal güvenlik endişesinin haklı ve meşru olduğunu söylüyor. Türkiye'nin burada endişesi meşru ise bu endişeye mahal veren, sebep olan terör örgütüyle mücadele etmek de meşru hakkımızdır. DAEŞ'i ortak düşmanımız kabul ediyoruz ve DAEŞ'le bugüne kadar göğüs göğüse savaşan tek asker bizim askerimizdir.

''Biz kararlıyız, hedefimiz teröristler''

Türkiye, diplomasiyi sonuna kadar kullanmış, müzakere yolunu sonuna kadar denemiştir. Biz kararlıyız, hedefimiz teröristler. Sonuna kadar bu teröristleri temizlemek için ne gerekiyorsa yapacağız. Ama insani konularda da o kadar hassasız."



''Hiçbiri Türkiye kadar Ortadoğu'dan gelen saldırılara maruz kalmadı"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "NATO üyelerinden hiçbiri Türkiye kadar Ortadoğu'dan gelen saldırılara maruz kalmadı. Suriye'de tutulan DEAŞ savaşçılarının orada kalmasını sağlamak için çözüm bulunmalı. NATO Türkiye'yi güney sınırlarının korumasında desteklemektedir. NATO müttefikleri Türkiye'yi desteklemeye devam edecektir. Türkiye hepimiz için önemli bir mücadelenin ön cephesinde yer alıyor.'' dedi.

''Bizim ortak bir düşmanımız DAEŞ''

Stoltenberg, "Türkiye NATO ittifakının güçlü bir ülkesi. NATO ittifakından hiçbir ülke Türkiye kadar Ortadoğu'dan saldırıya uğramadı, Türkiye kadar mültecilere ev sahipliği yapmadı. Türkiye zor bir bölgenin tam sınırında yer alıyor. Bizim ortak bir düşmanımız var: DAEŞ. Yakalanan DAEŞ'lilerin tekrar kaçması önlenmeli. Türkiye büyük bir güce ve sorumluluğa sahip. NATO Türkiye'nin ne kadar önemli bir müttefik olduğunun farkındadır." dedi.

"Kimse Türkiye'ye ders veremez''

Çavuşoğlu, "Kara propagandayı biz daha önce de gördük. Zeytindalı Harekatı zamanında yine YPG/PKK'lılar tarafından başlatılan kara propagandanın işe yaramadığını gördük. Aynı şekilde, Fırat Kalkanı Harekatı'yla DEAŞ'a karşı mücadele ederken de DEAŞ'lıların bu kara propagandasını gördük. Siviller konusunda, insani konularda sanırım dünyada kimse Türkiye'ye ders veremez." şeklinde konuştu.

''Hristiyan dünyasından destek bulmaya çalışıyor''

Çavuşlu, ''YPG'nin oradaki Hristiyan azınlığa saldırdığını ve daha sonra da Türkler burada Hristiyanlara saldırıyor diyerek özellikle Hristiyan dünyasından destek bulmaya çalıştığını görüyoruz" dedi.

''Biz DAEŞ'e karşı mücadele koalisyona müdahil olduk''

Stoltenberg, NATO'nun YPG'ye karşı pozisyonunun sorulması üzerine, "NATO'nun açık bir terör örgütü listesi yok. Biz DAEŞ'e karşı mücadele koalisyona müdahil olduk. Asıl mücadelenin yerel güçleri eğitmek olduğunu biliyoruz. Kuzey Suriye'de YPG'ye gelirsek müttefiklerimiz arasında bir fikir birliğinin oluşmadığı bilinen bir gerçek. Ancak Kuzey Suriye'de NATO yer almıyor" yanıtını verdi.

''Her seferinde yalvaracak değiliz''

Çavuşoğlu, "Türkiye'nin kendi savunma sistemi yok. İspanya'ya teşekkür ediyoruz. Kendileri bugüne kadar Patriot'u sınırlarımızda tuttu. Tüm bu tartışmalar bir daha gösteriyor ki Türkiye kendi savunma sistemini almalıdır. Her seferinde yalvaracak değiliz. Neden S-400'ü aldığımızın da bir göstergesidir" dedi.

''Esasen bu senin iki yüzlülüğündür''

Çavuşoğlu son olarak şu ifadeleri kullandı; "Yani burada hem 'meşru' diyeceksiniz ama yapılan harekata karşı geleceksiniz. Harekat kime karşı? Bir terör örgütüne karşı. Bu terör örgütüyle sizin sahadaki angajmanınız olabilir. Bu benim problemim değil. Bu terör örgütüne silah verdiniz, eğittiniz bu da benim problemim değil. Esasen bu senin iki yüzlülüğündür. Yani destek veren ülkeler için söylüyorum."