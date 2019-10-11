YPG'nin kalleş saldırısında şehit olan biri bebek iki sivilin cenazeleri uğurlandı
Barış Pınarı Harekatı sonrası korkudan ne yapacağını şaşırıp gözü karartan hain terör örgütü YPG dün Akçakale'de sivil vatandaşlarımızı hedef aldı. Havanlı saldırıda hayatını kaybeden biri bebek iki sivil törenle sonsuzluğa uğurlandı.
3 gün önce başlatılan büyük çaplı harekat sonrası tutuşan eli kanlı alçak terör örgütü PKK/YPG yaklaşan sonu görünce çareyi sivillere saldırmakta buldu. Dün Suriye sınırına sıfır Şanlıurfa’nın Akçakale, Mardin'in Nusaybin ilçelerimize attıkları roket ve havan mermileri sonucu 1’i bebek 7 kişi şehit oldu. Öte yandan bu sabah Akçakale'de haince katledilen iki sivil yapılan törenle sonsuzluğa uğurlandı.
Barış Pınarı Harekatı devam ederken dün PKK/YPG terör örgütü tarafından Tel Abyad'dan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine atılan roketlerin hedefi olan 9 aylık Muhammed Omar Saar ile kamu görevlisi Cihan Güneş şehit düştü.
Akçakale'de eve düşen roketin şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede ölen Omar Saar ile görev yaptığı kaymakamlık binasının bahçesine düşen roket sonucu şehit olan Cihan Güneş, Şanlıurfa Valiliği yanındaki alanda düzenlenen törenle sonsuzluğa uğurlandı.
Törende konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, şehitlere rahmet ve yakınlarına baş sağlığı dileyerek, "Teröristlerin attığı roketler sonucu şehit düşen kardeşimize ve bebeğimize Allah'tan rahmet diliyorum. YPG/PKK ne olursa olsun terörün her türlüsünün kökünün kazınması için çalışacağız. Şehit düşenlerin yakınlarına sabırlar diliyorum" dedi.