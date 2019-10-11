Altay tankı için tarih verildi! TSK harp sahasında kullanacak
BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, "Umut ediyorum ki 24 ay sonra TSK kendi eseri olan Altay'ı harp sahasında kullanacak." diyerek tarih verdi.
'Finansal Metamorfoz ve Geleceğe Dönüş' temasıyla düzenlenen 10. İstanbul Finans Zirvesi'de konuşan BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, yatırımcıların savunma sanayisine yatırım yaparlarsa karlı çıkacaklarını belirtti.
"Umut ediyorum ki 24 ay sonra TSK kendi eseri olan Altay'ı harp sahasında kullanacak." diyen Sancak, En geç 48 ay sonra da Altay tankı ve beraberindeki diğer ürünler Türk malı ve yerli olacak." ifadelerini kullandı.
İşte Altay tankının özellikleri...
Türkiye'nin ilk Milli Ana Muharebe Tankı Altay’ın tasarımında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirebileceği her türlü harekat şartları ve katılım sağlayacağı BM/NATO harekatlarının ihtiyaçları göz önünde bulunduruldu.
Altay, Türkiye'nin geliştirdiği 3+ nesil ana muharebe tankıdır.