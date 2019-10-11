Nagehan Alçı İBB'den vakıflara para akıyor iddiasını Bilal Erdoğan'a sordu

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gündeme getirdiği "İBB'den vakıflara para akıyor" iddialarına karşı Bilal Erdoğan ve vakıf yöneticilerinin cevaplarını köşesine taşıdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden bu yana vakıf ve derneklere İBB'den milyonlarca lira paranın aktığını iddia ediyor.

Yerel seçim kampanyasına malzeme olan olan iddiaları köşesinde ele alan Habertürk yazarı Nagehan Alçı, suçlamaların merkezindeki Bilal Erdoğan ve TÜRGEV Başkanı Fatmanur Altun'a sorular sordu ve aldığı yanıtları paylaştı:

Faaliyetlerin yüzde kaçı İBB destekli?

"Okuttukları 6482 öğrenci için belediyeden hiçbir destek almıyorlar. Gençlik merkezlerinin 55’inden 12’sinde İBB desteği var yani kısacası esasen İBB bu vakıfların belkemiğini oluşturan bir kaynak değil. İBB desteği ile gerçekleştirdikleri faaliyetler tüm faaliyetleri içinde yüzde 2.5 ila 5’lik bir paya sahipmiş.

Vakıfların hatası

Bence tüm bu vakıflar adına şurada yanlış yapılmış… Madem yurtların çoğu bağımsız ve burslar ile zaten belediyenin ilgisi yok, onca yapılan spekülasyona karşı çıkıp “Biz bu iftiraları reddediyoruz. İBB’ye muhtaç değiliz ve bundan sonra oradan gelecek hiçbir yardımı da kabul etmeyeceğiz” demeleri gerekirdi. Zira sanki belediye kaynağı kesince bu yurtlar mahvolacak gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldı ve bunu bozmak için muhafazakar camiadan güçlü bir ses çıkmadı.

TÜRGEV binası denen inşaat

Ya da yine o kahvaltıda Fatmanur Altun’dan dinledim. Beyoğlu’nda inşaat halinde bir yapının birçok yayın organında ‘İBB tarafından TÜRGEV’e verilecek bina’ olarak lanse edildiğini halbuki TÜRGEV’in bu binadan haberinin bile olmadığını… Bu yönde hiçbir kayıt ve sahte doküman bile yokmuş. O binanın ne inşaatı olduğunu bugün hala bilmiyorlar…"

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