Kendini Hızır peygamber olarak tanıtıp servet kazandı

KOCAELİ’de kendini ‘Hızır Aleyhisselam’ olarak tanıttığı iddia edilen ‘Rafet Efendi’ olarak bilinen Ş.Ö. gözaltına alındı. Cenneti vaat edip, cehennem azabıyla korkutarak, kendisine inananların para, mülk ve araçlarını alan Ş.Ö. ve 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, oğullarının içinde bulunduğu yapılanmadan endişe eden anne- babanın şikayeti üzerine 'Rafet Efendi' olarak bilinen Ş.Ö. ile ilgili 22 Nisan'da soruşturma başlattı.

Malları karşılığında cennet vaadediyordu

Kendini 'Hızır Aleyhisselam' olarak tanıtıp, Allah ile doğrudan görüştüğünü iddia eden Ş.Ö.'nün, kendisine inananlardan yazlık, ev, otomobil ve ziynet eşyaları karşılığında cennet vaadinde bulunduğu belirlendi.

Görüşmek isteyenden 500 lira

Hac ibadetini kabul etmediği, inananlarına namaz kılmalarına gerek olmadığını söylediği öne sürülen Ş.Ö.’nün kendisiyle görüşmek isteyenlerden ise 'yüz görümlüğü' adı altında 500 lira aldığı, ayrıca faizle para çeken müritlerini ve sadaka vermek istemeyenleri cehennem azabı ile korkutarak, para ve mülk bağışlamaya zorladığı ortaya çıktı.

Yüklü miktarda para ve çok sayıda belge bulundu

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen salı günü operasyon yaptı. Eş zamanlı operasyonda Ş.Ö. ile birlikte R.M., Y.D., Y.S., E.Ş., A.Y., E.Ş., T.B.S., Y.Y., S.S., M.Y., M.Ö., B.Ş., M.G. ve B.Ş. isimli 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon yapılan adreslerde de yüklü miktarda para ve çok sayıda belge bulundu.

Şüphelilerden 6'sı emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Ş.Ö.'nün da aralarında bulunduğu 9 şüpheli ise bugün 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, kurulan örgüte üye olmak, örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek, örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' suçlamalarıyla Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Ş.Ö. adliyeyeye sevk edilirken, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.