SON DAKİKA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Planı Harekatı'nda öldürülen terörist sayısını açıkladı! Haberin devamı. Rusya lideri Vladimir Putin'den Türkiye'nin Suriye'ye başlattığı Barış Pınarı harekatıyla ilgili açıklama! IŞİD militanları kaçabilir... Haberin devamı.
HABER /  GÜNCEL

Kendini Hızır peygamber olarak tanıtıp servet kazandı

KOCAELİ’de kendini ‘Hızır Aleyhisselam’ olarak tanıttığı iddia edilen ‘Rafet Efendi’ olarak bilinen Ş.Ö. gözaltına alındı. Cenneti vaat edip, cehennem azabıyla korkutarak, kendisine inananların para, mülk ve araçlarını alan Ş.Ö. ve 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, oğullarının içinde bulunduğu yapılanmadan endişe eden anne- babanın şikayeti üzerine 'Rafet Efendi' olarak bilinen Ş.Ö. ile ilgili 22 Nisan'da soruşturma başlattı.

Malları karşılığında cennet vaadediyordu

Kendini 'Hızır Aleyhisselam' olarak tanıtıp, Allah ile doğrudan görüştüğünü iddia eden Ş.Ö.'nün, kendisine inananlardan yazlık, ev, otomobil ve ziynet eşyaları karşılığında cennet vaadinde bulunduğu belirlendi.

Görüşmek isteyenden 500 lira

Hac ibadetini kabul etmediği, inananlarına namaz kılmalarına gerek olmadığını söylediği öne sürülen Ş.Ö.’nün kendisiyle görüşmek isteyenlerden ise 'yüz görümlüğü' adı altında 500 lira aldığı, ayrıca faizle para çeken müritlerini ve sadaka vermek istemeyenleri cehennem azabı ile korkutarak, para ve mülk bağışlamaya zorladığı ortaya çıktı.

Yüklü miktarda para ve çok sayıda belge bulundu

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen salı günü operasyon yaptı. Eş zamanlı operasyonda Ş.Ö. ile birlikte R.M., Y.D., Y.S., E.Ş., A.Y., E.Ş., T.B.S., Y.Y., S.S., M.Y., M.Ö., B.Ş., M.G. ve B.Ş. isimli 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon yapılan adreslerde de yüklü miktarda para  ve çok sayıda belge bulundu.

Şüphelilerden 6'sı emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Ş.Ö.'nün da aralarında bulunduğu 9 şüpheli ise bugün 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, kurulan örgüte üye olmak, örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek, örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' suçlamalarıyla Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Ş.Ö. adliyeyeye sevk edilirken, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan NATO Genel Sekreteri'ne: Kimse Türkiye'ye ders veremez
Fransa'nın Barış Pınarı Harekatı hazımsızlığı! Macron'nun yeni hamlesine bakın
Türkiye Arnavutluk maçı canlı yayın saat kaçta hangi kanalda
İstanbul'da bir hastanede iki doktor arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü
Ertuğrul Kürkçü'nün hainliğine bakın Türkiye'ye işgalci dedi
Akçakale'ye roketli saldırının yapıldığı yer tespit edildi ama vurulmadı çünkü...
ÖNCEKİ HABERLER
Tarcan: İdrar kaçırma sorununun arkasında çok fazla hastalık da yatabilir
Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye Milli Ordusu pusuya düşürüldü! 4 kişi öldü
100 inşirah suresı faziletleri inşirah suresi Türkçe okunuşu
Sivil şehitlere veda! Anne kucağından tabuta kısa bir yaşam
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan ‘yerli malı kullanın’ çağrısı
Ezhel Barış Pınarı Harekatı'na gönderme yapıp savaşa hayır deyince olay oldu
Yorumlar 2 yorum