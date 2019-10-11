Cengiz Ünder'den Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösteren İtalya'ya asker selamlı yanıt

Roma'da forma giyen Cengiz Ünder, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun Türkiye hakkında sarf ettiği küstah sözlerine asker selamıyla cevap verdi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı İtalya'yı rahatsız etmişti.

İtalya tepki göstermişti

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio sosyal medyada yaptığı açıklamada, "İtalya, Ankara'nın girişimini kınamaktadır ve bu nedenle Türk büyükelçinin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması için talimat verdim" dedi.

Cengiz hemen cevabı yapıştırdı

İtalya'dan gelen bu küstah açıklama sonrasında futbol yaşantısına Roma'da devam eden Cengiz Ünder'den bir paylaşım geldi. Milli yıldızımız, Twitter hesabından asker selamı verdiği fotoğrafı paylaşarak tavrını net bir şekilde ortaya koydu.