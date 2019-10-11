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Ali Koç'tan milli itiraf: Bu bir ilkmiş bilmiyordum

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Arnavutluk maçı öncesi yaptığı açıklamada ''Geçen sene Milli Takım forması aradım ama bulamadım. O yüzden satışına karar verdik. Bu bir ilkmiş, bilmiyordum.” dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, A Milli Takım'ın bu akşam Kadıköy'de saat 21:45'te Arnavutluk'la oynayacağı grup maçı öncesi açıklamalarda bulundu. 

''Bugün Milli Takım günüdür''
Ali Koç Fenerbahçe’nin stadıyla birlikte milli maça hazır olduğunu ifade ederek şu ifadeleri kullandı; “Milli maça hazırız. Mehmetçik’e en güzel verilebilecek moral, Arnavutluk ve Fransa maçlarında alınacak iyi sonuçlar olacaktır. EURO 2020’ye gitme şansımızı arttırabiliriz. 2014’ten bu yana stadımızda milli maç oynanmıyor. Bugün Milli Takım günüdür.”

''Bu bir ilkmiş, bilmiyordum''
“Tüm takım taraftarlarına çağrım, maça lütfen milli forma ile gelin. Fenerium’da milli formalar var. Ben geçen sene Milli Takım forması aradım ama bulamadım. O yüzden satışına karar verdik. Bu bir ilkmiş, bilmiyordum.”

''Devletimizi ve milletimizi sevindirebiliriz''
“Milli Takım’ın İstanbul’dan ayrılması doğruydu, şimdi yeniden döndü. Devletimizi ve milletimizi bu iki maçla sevindirebiliriz. 90 dakika Milli Takım’ı destekleyelim, takımlarımızla ilgili tezahürat yapmayalım” 

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