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Ekrem İmamoğlu CRR'ye Genel Sanat Yönetmeni atadı!

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) yeni yönetim kadroları şekillenmeye devam ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni bir atama daha gerçekleştirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son olarak, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu Genel Sanat Yönetmenliği’ne Cem Mansur’un atanmasını onayladı. Mansur, 2019-2020 konser sezonu açılışında görevi Aslan Özdemir’den devraldı.

Cem Mansur kimdir?

Şef Cem Mansur, müzik eğitimini Londra'da City University, Ricordi Şeflik Ödülü’nü aldığı Guildhall School of Music and Drama, ve daha sonra Leonard Bernstein'ın öğrencisi olduğu Los Angeles Filarmoni Enstitüsü'nde aldı.

1981-89 arası İstanbul Devlet Operası şefliğini yapan Mansur, Londra'da English Chamber Orchestra'yla başarılı bir çıkış yaptığı 1985 yılından sonra çalışmalarını yurtdışında yoğunlaştırdı. Hollanda, Fransa, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Macaristan, Almanya, İsveç, İspanya, Meksika, İsrail, Finlandiya, Hırvatistan, Arnavutluk, Güney Afrika ve Rusya'da orkestra ve opera kuruluşlarıyla konuk şef olarak çalışmalarını sürdüren sanatçı, 1989-97 arasında Oxford Şehir Orkestrası Birinci Şefliği'ni yaptı.

Unutulmuş eserleri ortaya çıkardı

Barok çağdan günümüze kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan repertuarında alışılmamış ve unutulmuş eserlere de yer veren Mansur, 1986 yılında Londra'da, Elgar'ın bitmemiş operası 'The Spanish Lady'nin ilk seslendirilişini ve 2000 yılında City Of London Festival'de Offenbach'ın 126 yıldır duyulmayan operası 'Whittington'u yönetti.

Mansur ayrıca, Türkiye/Ermenistan ve Türk/Yunan Gençlik Orkestraları şefi ve İngiltere’nin en eski ikinci korosu İpswich Choral Society’nin fahri başkanlığını da yürütüyor.

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