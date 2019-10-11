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Donald Tusk'tan Erdoğan'a yanıt: Sığınmacıları şantaj için kullanmayın

GÜNEY Kıbrıs'ı ziyaret eden AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü konuşmasına yanıt verdi. Tusk yanıtında sığınmacıların şantaj için kullanılmasını kabul etmeyeceğiz dedi.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Güney Kıbrıs ziyaretine koşut Twitter'dan paylaşımlarda bulundu:

"Türkiye, eylemlerinin bir başka insani felakete yol açması ihtimalinin temel endişemiz olduğunu anlamalı. Ve sığınmacıların silah haline getirilmesini ve bize karşı şantaj yapmak için kullanılmasını da hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü tehditleri tümüyle uygunsuzdu."

​Dün AB'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nın durması çağrılarına ve yaptırım uyarılarına, Recep Tayyip Erdoğan, "Harekatı işgal olarak nitelemeye çalışırsanız, kapıları açarız, 3.6 milyon mülteciyi size yollarız" yanıtını vermişti. 

Tusk, Kıbrıs'taki sondaj gerilimiyle ilgili de şu mesajı verdi:

"Avrupa Birliği, Türkiye'nin Kıbrıs adası kıyılarındaki yeni yasadışı sondaj faaliyetleri karşısında (Güney) Kıbrıs'ın arkasında."

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