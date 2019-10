Donald Tusk'tan Erdoğan'a yanıt: Sığınmacıları şantaj için kullanmayın

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Güney Kıbrıs ziyaretine koşut Twitter'dan paylaşımlarda bulundu:

"Türkiye, eylemlerinin bir başka insani felakete yol açması ihtimalinin temel endişemiz olduğunu anlamalı. Ve sığınmacıların silah haline getirilmesini ve bize karşı şantaj yapmak için kullanılmasını da hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü tehditleri tümüyle uygunsuzdu."

Turkey must understand that our main concern is that their actions may lead to another humanitarian catastrophe. And we will never accept that refugees are weaponised and used to blackmail us. President Erdogan’s threats of yesterday are totally out of place.