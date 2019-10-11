SON DAKİKA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Planı Harekatı'nda öldürülen terörist sayısını açıkladı! Haberin devamı. Rusya lideri Vladimir Putin'den Türkiye'nin Suriye'ye başlattığı Barış Pınarı harekatıyla ilgili açıklama! IŞİD militanları kaçabilir... Haberin devamı.
HABER /  GÜNCEL

Hulusi Akar: Şu ana kadar 342 teröristin etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat’ın doğusunda yürütülen Barış Pınarı Harekatı’nın planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini, şu ana kadar 342 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Başladığımız faaliyeti inşallah alnımızın akıyla başarıyla tamamlayacağız." dedi.

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Bakanlıkta yaptığı toplantıda harekatta gelinen son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Harekat sahasından eş zamanlı gelen görüntüler eşliğinde yapılan toplantıda Akar, harekat sahasında her türlü tedbirin alındığını söyledi.

"Hedefimiz, teröristlerin varlığını sonlandırmak"

Akar, "Hedefimiz, Fırat’ın doğusunda DEAŞ, PKK/PYD-YPG başta olmak üzere teröristlerin varlığını sonlandırmak ve burada bir barış koridoru tesis ederek ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına, evlerine dönmelerini sağlamaktır." diye konuştu.

"Her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir"

Harekatın Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik kararları ile BM Sözleşmesi'nin 51’inci maddesinde yer alan "meşru müdafaa hakkı" çerçevesinde yapıldığını vurgulayan Akar, "Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır. Sivil, masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost, müttefik ülke unsurlarının ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir." dedi.

"3 binden fazla DEAŞ'lı etkisiz hale geldi"

Türkiye’nin DEAŞ’a karşı göğüs göğüse mücadele eden tek NATO ve koalisyon ülkesi olduğuna dikkati çeken Akar, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı ile 3 binden fazla DEAŞ’lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesini kullandı.

"Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi"

Barış Pınarı Harekatı’nın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

"Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar ve Yezidiler, Keldaniler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenliğine çok büyük önem atfediyoruz. Başladığımız faaliyeti inşallah alnımızın akıyla başarıyla tamamlayacağız. Harekat planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor. Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi."

İlgili Haberler
Çavuşoğlu: "Kara propagandayı biz daha önce de gördük"
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Altay tankı için tarih verildi! TSK harp sahasında kullanacak Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Suriye Barış Pınarı Harekatında 3. gün! TSK üssüne saldırı yaralı askerler var
AK Partili Şirin Ünal Nadira Kadirova'nın ölümüyle ilgili ilk kez konuştu
Rusya lideri Vladimir Putin'den şaşırtacak Suriye operasyonu açıklaması
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan NATO Genel Sekreteri'ne: Kimse Türkiye'ye ders veremez
Fransa'nın Barış Pınarı Harekatı hazımsızlığı! Macron'nun yeni hamlesine bakın
Türkiye Arnavutluk maçı canlı yayın saat kaçta hangi kanalda
ÖNCEKİ HABERLER
2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman başlangıç tarihi
Donald Tusk'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Sığınmacıları şantaj için kullanılmayın
Cuma günü okunacak sureler Kehf suresi faziletleri saat kaçta okunmalı?
Nagehan Alçı İBB'den vakıflara para akıyor iddiasını Bilal Erdoğan'a sordu
Allah'ın yüzüne bakmayacağı 3 kişi kimdir büyük günahlar neler
Laf çakan Mehmet Metiner'e CHP'li Tanrıkulu'ndan bomba yanıt
Yorumlar