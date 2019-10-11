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POLİTİKA

Çavuşoğlu: "Kara propagandayı biz daha önce de gördük"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pınar barış Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamada ''Mücadele etmeye devam edeceğiz. 'Türkiye'nin meşru endişelerini anlıyoruz.' demek yetmez, bu dayanışmayı açık, net şekilde görmek istiyoruz. Kimse Türkiye'ye ders vermez'' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile birlikte Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili konuştu.

Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı; ''Söz konusu harekat, NATO'nun güney doğu sınırlarını teşkil eden ulusal sınırlarımızın ötesinden kaynaklanan terör tehdidine son verilmesi amacını taşıyor ve bu bakımdan ittifak topraklarının güvenliği açısından da son derece önemlidir.'

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