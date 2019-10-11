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DÜNYA

Danimarka Başbakanı’nı Mette Frederiksen gülme krizine sokan olay

Ülkede kalan son 4 sirk fili için parlamentoda düzenlenen emeklilik karar oturumunda, Mette Frederiksen gülme krizine tutuldu.

Sene sonuna kadar vahşi hayvanların sirklerde kullanılmasını tamamen yasaklamaya hazırlanan Danimarka meclisinde komik anlar yaşandı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen yönetiminde, ülkede kalan son dört sirk filine iyi bir emeklilik hayatı sağlama çalışmalarının konuşulduğu oturumda birçok meclis üyesi kahkahalarını tutamadı. Siyasi gerginlikten uzak gündemiyle bilinen Danimarka’nın mecliste tartıştığı konu, birçok sosyal medya kullanıcı tarafından paylaşıldı.

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