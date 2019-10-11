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HDP'li Ertuğrul Kürkçü Türkiye'yi dünyaya işgalci olarak anlattı

Terör örgütü YPG'ye darbe üstüne darbe vuruldu, HDP'liler dünya televizyonlarında Türkiye'yi karalamaya başladı.

Türkiye, dünyanın birçok ülkesinden gelen tepkilere rağmen Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik askeri harekat başlattı.

YPG'li teröristlerin tek tek etkisiz hale getiriliyor olması, örgütün siyasi kanadı HDP'yi de endişelendirdi.

TÜRKİYE'Yİ AMERİKA'YA ŞİKAYET ETTİ

Barış Pınarı Harekatı'nı karalamak için ekranlara çıkmaya başlayan HDP'lilerden biri, Ertuğrul Kürkçü oldu.

Kürkçü, Belçika'dan Amerika'da yayın yapan bir televizyon kanalına bağlanarak Türkiye'nin Suriye'yi işgal ettiğini söyledi.

Yalan üzerine yalan söyleyen HDP'li Kürkçü, Türkiye'nin sivillere yönelik saldırılar düzenlediğini dile getirdi.

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