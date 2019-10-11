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19 yaşındaki kız babasının işkencesine maruz kalmıştı kardeşinden açıklama geldi

19 yaşında babasından işkence gören Tuğba'nın kardeşi olduğunu söyleyen şahıs sosyal medyadan açıklama yaptı.

19 yaşındaki Tuğba'nın videosu sosyal medyaya düşünce ona ilk el uzatan Ahbab hareketi ile 'iyilikler' yapan Haluk Levent olmuştu. Tuğba'nın evine giden Haluk Levent, onu ve annesi için yeni bir ev tutup, dayayıp döşemişti. Haliyle Tuğba'ya ilişkin ortaya çıkan yeni gerçekler en çok onu sarstı. 

Sosyal medya hesabından Tuğba'nın kardeşi Sedat ile görüştüğünü açıklayan Haluk Levent, şunları söyledi: -Babası tarafından işkence edilen Tuğba ile ilgili twitleriniz var. İddalar var. İnceleyeceğiz. Kızımızda da hatalar olabilir. Hiç ama hiç bir şey bir babanın kızına o şekilde davranmasını meşru kılmaz kılamaz. Şiddeti “demek ki bir suç işlemiş” e getirmek şiddete onay vermektir!

Kaldıkları evde 5 dakika durulmaz

-Kaldı ki biz üstümüze düşeni yaptık. Evine gidip baktık. Hasta anneyi gördük. Emin olun değil yaşanacak, 5 dakika durulacak ev değildi. Normalde de biz Ahbap’lar destek oluyoruz zaten böyle durumlarda. Ev bulduk dayadık döşedik ve bugün evinde Tuğba ve annesi.

Ne yapalım sokağa mı atalım?
-Diyelim ki Tuğba komplo kurdu. Ve birçok sorun var. Emin olun araştırıp öğrenip sizinle paylaşırız. Ama bazılarınızın yazdığı gibi “tuttuğunuz evden çıksınlar” gibi bir söylem vicdansızlıktır. Ne yapalım Tuğba yanlış yapmışsa annesiyle sokağa mı atalım?? Biraz sabır arkadaşlar!

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