Türkiye’nin ilk yerli ve milli sıcak hava balonu Kapadokya'da uçtu

Kapadokya’da faaliyet gösteren Pasha Balloons tarafından Türkiye’nin ilk yerli ve milli sıcak hava balonu üretildi. Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde balon kalkış alanında düzenlenen kokteyl ile Türkiye’nin ilk yerli ve milli balonu tanıtımı yapıldı. Yapılan tanıtıma Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren, daire müdürleri ve turizmciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Pasha Balloons Yönetim Kurulu Başkanı Halis Aydoğan konuşmasında son derece mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. Aydoğan, “Ticari balon uçuşları ülkemizde 1991 yılında Kapadokya’ da başlamıştır. 1998 sonrası hızla büyüyerek, dünyada en fazla ticari ucusun gerçekleştiği bir bölge olmuştur. Yılda 30 bin üzeri uçuş gerçekleştirilmektedir ve 500 bin üzeri turist bu uçuşlara katılmaktadır. Ülkemiz ticari balon uçuşları olarak kıyaslandığında açık ara dünya lideridir. Fakat kullandığımız balonlarımızı ve tüm malzemelerini yurt dışından ithal etmekteyiz. Pasha balloons olarak amacımız buna dur demek ve kalitemizle ve hizmetimizle, ticari balon uçuşlarında olduğu gibi, sıcak hava balonu üretiminde de dünya lideri olmaktır” dedi.

Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici’de yaptığı konuşmada bugün Türkiye için çok önemli tarihlerden birini yaşıyoruz dedi. Kesici, “Değerli dostlar bugün hakikaten bizim için bir tarih. Yani Türkiye’de önemli bir tarih. Türk Sivil Havacılığı önemli atılımlar yaptı. Bu balon sahasında da belki 30 senedir burada uçuşlar oluyor. Türkiye tarihinde ilk defa yerli tasarımlı bir hava aracının bir balonun hem lansmanını yapıyoruz, hem testini hem de uçuşunu yapıyoruz. Bu aynı zamanda Türkiye’nin havacılık endüstrisinde de geldiği noktayı gösteren bir gösterge olarak değerlendiriyoruz” diye konuştu. Konuşmaların ardından ise Türkiye’nin ilk yerli ve milli sıcak hava balonu “İstikbal Göklerdedir” yazılı balon ile ilk uçuşunu alkışlar eşliğinde gerçekleştirdi.