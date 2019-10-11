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Bir türlü kontrol altına alınamayan Metrobüs durağında yoğunluk devam ediyor

İstanbul’da mesai çıkışında vatandaşların akın ettiği metrobüslerde oluşan kuyruklar kameralara yansıdı.

İstanbul’da metrobüslerde yaşanan yoğunluk devam ediyor. her gün yaklaşık 1 milyon insanın tercih ettiği toplu taşıma aracı metrobüslerdeki yoğunluk sürüyor. Akşam saatlerinde mesai çıkışıyla birlikte yoğunluk oluşan metrobüslerin duraklarda uzun kuyruklar oluşturduğu anlar kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde metrobüslerin duraklara girişlerde uzun kuyruklar oluşturduğu görülüyor.

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