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Mustafa Varank'tan ‘yerli malı kullanın’ çağrısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, inşaat firmaları, kamu idareleri ve yerel yönetimlere yerli malı kullanmaları çağrısında bulundu.

Varank, İzmir Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren, yerli asansör, yürüyen merdiven üreten LÖHER firmasını ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Türkiye'de, yüksek kaliteli üretimleriyle dünyada kendisini kabul ettiren çok sayıda firma bulunduğunu söyledi.

Bunlardan bazılarının yurt dışından gördükleri ilgiyi iç pazarda görememekten şikayetçi olduğuna dikkati çeken Varank, LÖHER firmasının da dünya genelinde birçok prestijli projenin asansör ve yürüyen merdiven talebini karşıladığını ifade etti.

Varank, firmanın yüzde 85 yerlilik oranıyla ürettiği yürüyen merdivenin de Londra'daki Stansted Havalimanı'na gönderileceğini dile getirdi.

‘Yüzde 15 fiyat avantajı uygulanması mecburiyeti var’

Türkiye'de bazı inşaat firmaları, kamu idareleri ve yerel yönetimlerin yerli ve milli ürünleri kullanma konusunda yeterli hassasiyeti göstermediklerini belirten Bakan Varank, şunları kaydetti:

"Bunlar bizi üzüyor. Kamu alımlarında aslında yüzde 15 fiyat avantajı uygulanması mecburiyeti var. Tabii idareler bunun arkasından dolanacak usuller buluyorlar. Ben buradan hem inşaat firmalarına hem kamu idarelerine ve yerel yönetimlerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum, yerli ve milli ürünleri geliştirip üreten firmalarımız varken lütfen yabancı ürünleri tercih etmesinler. Gelsinler bu firmalarla anlaşsınlar. Böyle kaliteli ürünleri kullansınlar. Burada yürüyen merdiven var. Bu firmamız bu yürüyen merdiveni Türkiye'de satamıyor, ihracat yapmak zorunda kalıyor. Biz bütün firmalarımıza, inşaat şirketlerimize buradan bir çağrıda bulunmuş olalım."

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