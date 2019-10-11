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POLİTİKA

Mevlüt Çavuşoğlu: 'Türkiye'nin meşru endişelerini anlıyoruz' demek yetmez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pınar barış Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamada ''Mücadele etmeye devam edeceğiz. 'Türkiye'nin meşru endişelerini anlıyoruz.' demek yetmez, bu dayanışmayı açık, net şekilde görmek istiyoruz.'' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili konuştu.

Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı; ''Söz konusu harekat, NATO'nun güney doğu sınırlarını teşkil eden ulusal sınırlarımızın ötesinden kaynaklanan terör tehdidine son verilmesi amacını taşıyor ve bu bakımdan ittifak topraklarının güvenliği açısından da son derece önemlidir.

''Mücadele etmeye devam edeceğiz''
Türkiye olarak bugüne kadar terör örgütleriyle ayrım gözetmeksizin hepsiyle mücadele ettik, mücadele etmeye devam edeceğiz. 'Türkiye'nin meşru endişelerini anlıyoruz.' demek yetmez, bu dayanışmayı açık, net şekilde görmek istiyoruz. Bugünkü görüşmemizde Sayın Genel Sekretere Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgi verdik. İttifakımızın ve müttefiklerimizin ülkemizle güçlü dayanışma sergilemeleri beklentimizi bir kez daha vurguladık."

''Hiçbiri Türkiye kadar Ortadoğu'dan gelen saldırılara maruz kalmadı"
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "NATO üyelerinden hiçbiri Türkiye kadar Ortadoğu'dan gelen saldırılara maruz kalmadı. Suriye'de tutulan DEAŞ savaşçılarının orada kalmasını sağlamak için çözüm bulunmalı. NATO Türkiye'yi güney sınırlarının korumasında desteklemektedir." dedi.

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