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Hamas'tan İsrail'e Türkiye tepkisi! Küstahça ve kabul edilemez

İSRAİL Türkiye'nin Suriye operasyonlarıyla ilgili Twitter'dan karalama kampanyalarına başladı. Hamas'tan İsrail'e tepki geldi. Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri: "İsrail'in Türkiye aleyhinde yürüttüğü karalama kampanyası küstahça ve kabul edilemez" dedi.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin İsrail'in karalama kampanyasına tepki göstererek, İsrail'in Türkiye aleyhinde yürüttüğü karalama kampanyasının küstahça ve kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Ebu Zuhri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Türkiye aleyhinde yürüttüğü karalama kampanyası küstahça ve kabul edilemez. İsrail hep düşman olarak kalacaktır, Türkiye ise tüm dünyadaki Müslümanların kalplerinin buluştuğu noktadadır." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Twitter'dan dün yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Suriye'deki Kürt bölgelerini işgal ettiğini iddia etmişti.

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