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Mardin Nusaybin'de gazetecilere ateş açıldı! İki muhabir yaralandı aralarında AA muhabiri de var işte o dehşet görüntüler Haberin devamı.
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Mardin Nusaybin'de gazetecilere ateş açıldı! İki muhabir yaralı

MARDİN 'in Nusaybin ilçesinden bir son dakika haberi geldi. Mardin Nusaybin'de basın mensuplarının olduğu bölgeye Kamışlı'dan PKK/YPG'li teröristler tarafından keskin nişancı ateşi açıldı. İki gazeteci yaralandı. Yaralılar arasında AA muhabiri de var.

Barış Pınarı Harekatı’nın 3'üncü gününde Nusaybin ilçesinden Kamışlı'da yaşanan gelişmeleri takip eden basın mensuplarına yönelik keskin nişancılar tarafından saldırı düzenlendi.

Ofisin camları kırılırken şarapnel parçaları duvarlara saplandı. İki gazeteci cam kırıkları nedeniyle hafif olarak yaralandı. Gazeteciler meslektaşlarına pansuman yapabilmek için ateşin kesilmesini bekliyor. 

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