HABER /  POLİTİKA

Numan Kurtulmuş'tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Birileri biliyorsunuz, 2 gündür Türkiye'yi işgalci kuvvet gibi gösterme gayreti içindeler. Her operasyonun amacı vardır. Aziz Türk milleti; tarihinin hiçbir döneminde işgalci olmamış, hiçbir dönemde emperyalist olmamış, kimsenin bir karış toprağında gözümüz olmamıştır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, çeşitli toplantı ve ziyaret programlarına katılmak üzere Çorum'a geldi. Kurtulmuş, Hitit Üniversitesi 2019- 2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Spor Bilimleri Fakültesi 15 Temmuz Spor Kompleksi'ndeki programda hitap eden Kurtulmuş, "'Barış Pınarı Harekatı'nda ilk asker şehidimiz olarak kaybettiğimiz, ebediyete uğurladığımız, cennete uğurladığımız Ahmet Topçu'ya Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabırlar diliyorum. Çorumlu hemşehrilerimize, aziz milletimize başsağlığı diliyorum" diye konuştu. 

Amacımızı barışı huzuru sağlamak

'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Birileri biliyorsunuz, 2 gündür Türkiye'yi işgalci kuvvet gibi gösterme gayreti içindeler. Her operasyonun amacı vardır. Aziz Türk milleti; tarihinin hiçbir döneminde işgalci olmamış, hiçbir dönemde emperyalist olmamış, kimsenin bir karış toprağında gözümüz olmamıştır. Operasyonun mecburi olarak yapıldığını, asla Suriye'nin bir karış toprağında gözümüzün olmadığını çok açık bir şekilde ifade etmek isterim. Yine aynı şekilde dünyanın dört bir tarafından Orta Doğu coğrafyasına, Suriye'ye, Irak'a gelenlerin temel amaçlarının söyledikleri gibi Orta Doğu'ya barış getirmek değil bu zengin petrol kaynaklarının üzerine oturmak olduğunu hepimiz biliyoruz. Bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz olmadığı gibi hiç kimsenin bir damla petrolünde, bir gram altınında gözümüz yok. Bizim amacımız barışı, huzuru sağlamaktır" dedi. 

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü: 

"Bu harekatla Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerinin tamamına haddini bildirecek, tamamına diz çöktürecek ve Suriye'nin kuzeyini terörden temizleyecek. Aynı şekilde Suriye'nin kuzeyinde terör oluşumuna Türkiye müsaade etmeyecek; terör koridoru, bir barış koridoruna çevrilecek. İnşallah bu harekattan başarıyla ayrılacağız. Türkiye devleti, Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamaktadır. İnşallah buna gayret edeceğiz ve toprak bütünlüğünün sağlanması için büyük çabayı ortaya koyduk. Bölge temizlendikten sonra güvenli bölge ilan edilince inşallah Türkiye'deki konuklarımız, Suriyeli kardeşlerimizin bir kısmı oraya bir şekilde götürüp kendi kardeşleriyle oturmalarını inşallah sağlayacağız. Hedefimiz barışı, adaleti sağlamaktır. Hedefimiz Suriye'nin kuzeyinde barış pınarlarını gürül gürül akıtmak ve bölge halkının barışını sağlamak." 

İlgili Haberler
Abdullah Ağar'dan keskin nişancı açıklaması meydan okudu
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Barış Pınarı Harekatı terör örgütü yandaşlarını kudurttu! İşte yeni yalanları Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Koç'tan milli itiraf: Bu bir ilkmiş bilmiyordum
Mardin Nusaybin'de gazetecilere ateş açıldı! İki muhabir yaralı
Hulusi Akar: Şu ana kadar 342 teröristin etkisiz hale getirildi
Donald Tusk'tan Erdoğan'a yanıt: Sığınmacıları şantaj için kullanmayın
AK Partili Şirin Ünal Nadira Kadirova'nın ölümüyle ilgili ilk kez konuştu
Rusya lideri Vladimir Putin'den şaşırtacak Suriye operasyonu açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Şırnak gazisine 'demir levhalı' saldırı
Ekrem İmamoğlu CRR'ye Genel Sanat Yönetmeni atadı!
Binali Yıldırım silah ve mühimmatları tek tek sıraladı
YÖK'ten açıklama: Üniversiteye girişte 3 bölüme "başarı sırası" düzenlemesi
Arınç: Şu ana kadar Türkiye’nin yaptığında hiçbir yanlış yok
Emekli olunca ne kadar emekli maaşı alacağım hesaplama robotu
Yorumlar