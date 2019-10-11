Suriye'deki harekata karşı çıkan HDP'li Ali Kenanoğlu'ndan Alevi kışkırtması

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösterirken TBMM kürsüsünde Alevilerle ilgili büyük bir provokasyona imza attı. Kenanoğlu, "Siz Türkiye'de Alevilere yaşam hakkı vermeyeceksiniz ama Suriye'de Alevileri koruyacaksınız öyle mi!" dedi.

Suriye'de Fırat'ın doğusunda terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı, HDP'yi çılgına çevirdi. Hemen her gün ithamlar ve halkı provoke eden konuşmalar birbirini izliyor.

İşte o tepki çeken açıklamalardan birisini de HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu yaptı.

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili TBMM kürsüsünde konuşma yapan Kenanoğlu, "Rojava aynı zamanda bir Alevi yerleşim bölgesidir. Siz Türkiye'de Alevilere yaşam hakkı vermeyeceksiniz ama Suriye'de Alevileri koruyacaksınız öyle mi!" ifadelerine yer verdi.

Ali Kenanoğlu: Rojava aynı zamanda bir Alevi yerleşim bölgesidir. Siz Türkiye'de Alevilere yaşam hakkı vermeyeceksiniz ama Suriye'de Alevileri koruyacaksınız öyle mi! pic.twitter.com/OiK9Mjj75K — HDP (@HDPgenelmerkezi) October 11, 2019

Yorum yağdı

HDP, bu konuşmayı resmi Twitter hesabından paylaştı. Açıklamalar kepki gösteren sosyal medya kullanıcıları videonu altına çok sayıda yorum yağdırdı.