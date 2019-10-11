Abiy Ahmet kimdir nereli Nobel Barış Ödülü'nü aldı

Dünya'nın merakla beklediği Nobel Barış Ödülü, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'e verildi. Peki 2 Nisan 2018 tarihinden bu yana Etiyopya'da başbakanlık makamında bulunan Abiy Ahmed Ali kimdir, aslen nereli?

Dünya'nın merakla beklediği Nobel Barış Ödülü, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'e verildi.2019 yılında Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Etiyopya'nın Başbakanı Abiy Ahmed Ali oldu. Ali, ödlü Etiyopya ile Eritre arasındaki savaşı sonlandırmak için gösterdiği çaba nedeniyle aldı.

Norveç Nobel Komitesi, 2019 yılı Nobel Barış Ödülü'nü Etiyopya Başbakanı Ahmed'e komşusu Eritre ile olan gerilimi sona erdirmek için yaptığı hamleler dolayısıyla verdiklerini duyurdu.

Peki ödülü alan Abiy Ahmed Ali kimdir: Abiy Ahmed Ali, 1976 yılında doğdu. 2 Nisan 2018 tarihinden bu yana Etiyopya'da başbakanlık makamında bulunmaktakdır.

2008-2010 arasında Bilgi Ağı Güvenliği Ajansı başkanlığını yürüten Abiy, 2015 ile 2016 yılları arasında hükûmette yer alarak Bilim ve Teknoloji Bakanlığı görevini üstlenmiştir. Abiy 27 Mart 2018 tarihinden bu yana da Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesi'nin liderliğini yürütmektedir.

Ülke genelinde yaşanan huzursuzluk ve gösteriler sonucu 11 Mart 2018 tarihinde istifa eden dönemin başbakanı Hailemariam Desalegn'nin ardından 2 Nisan 2018 tarihinde başbakanlık makamına getirilmiştir.

ÖDÜL OLARAK 9 MİLYON İSVEÇ KRONU ALACAK

Öte yandan, Barış Ödülü'nün sahibi Ali'nin 9 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 900 bin dolar) tutarındaki ödülünü 10 Aralık'ta başkent Oslo'da düzenlenecek törenle alacağı duyuruldu.

Etiyopya ve Eritre sınır ihtilafı nedeniyle 1998-2000 yılları arasında savaşmıştı. İki ülke ilişkileri Temmuz 2018'de yeniden tesis edilmişti.