Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden Ümit Özdağ'a şok! Sosyal medyadan açıkladılar

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Suriyeli mültecilerle ilgili söylediği sözleri ve yanlış rakamları öne sürerek İyi Parti Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Suriyeli mültecileri problem olarak gören ve buna ilişkin tepkileriyle gündeme gelen İyi Parti Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, yine Suriyeli mültecilerle alakalı '2040-Demografik Felaket Senaryosu' adında bir sunum hazırladı.

Sunumu sosyal medya hesabından paylaşan Özdağ'a Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yanıt geldi.

Kurum Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Twitter hesabından sunum görüntüsünü alıntılayarak Özdağ'ın söylediklerini ve verdiği rakamları gerçeği yansıtmadığını söyledi. Kurum ayrıca Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını da açıkladı.

İşte o açıklama;