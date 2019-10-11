HABER /  GÜNCEL

Erdoğan anne ve babasının mezarlarını ziyaret edip dua okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret ederek dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. 

Anne babasına dua okudu

Erdoğan, burada annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret ederek, dua okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek başına dua ettiği o anlar objektiflere yansıdı.

İşte o kare:

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Altay tankı için tarih verildi! TSK harp sahasında kullanacak Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Cengiz Ünder'den Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösteren İtalya'ya asker selamlı yanıt
Suriye'deki harekata karşı çıkan HDP'li Ali Kenanoğlu'ndan Alevi kışkırtması
Ali Koç'tan milli itiraf: Bu bir ilkmiş bilmiyordum
Mardin Nusaybin'de gazetecilere ateş açıldı! İki muhabir yaralı
Hulusi Akar: Şu ana kadar 342 teröristin etkisiz hale getirildi
Donald Tusk'tan Erdoğan'a yanıt: Sığınmacıları şantaj için kullanmayın
ÖNCEKİ HABERLER
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden Ümit Özdağ'a şok! Sosyal medyadan açıkladılar
Emekli olunca ne kadar emekli maaşı alacağım hesaplama robotu
182 randevu alma ücretli hastane randevu hattı mi kaç para
Mustafa Cengiz isyan etti: Hadsiz kişiler
Numan Kurtulmuş'tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Muazzez Ersoy İsmet Özhan evliliği 4 ay sürdü olaylı bitti
Yorumlar