Erdoğan anne ve babasının mezarlarını ziyaret edip dua okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret ederek dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.

Anne babasına dua okudu

Erdoğan, burada annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret ederek, dua okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek başına dua ettiği o anlar objektiflere yansıdı.

İşte o kare: