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ODTÜ'yü dereceyle bitirdi! Master için gittiği Almanya'da ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı

BURSA’da yaşayan 24 yaşındaki Mert Çokluk, master yapmak için gittiği Almanya'nın Nürnberg kentindeki tren garında ölü bulundu. Çokluk’un ölüm haberi ailesine 6 gün sonra bildirildi.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Matematik Bölümü'nü derece ile bitirdikten sonra master yapmak için Almanya’nın Nürnberg şehrindeki Nürnberg Üniversitesi'ne kayıt yaptıran Bursalı Mert Çokluk (24), 4 Ekim günü Nümberg Tren İstasyonu'nda ölü bulundu.

Çokluk’un ölüm haberi, ailesine, Alman makamlarınca İstanbul Konsolosluğu aracılığıyla 6 gün sonra bildirildi. Aileye, oğullarının nasıl öldüğüne dair bilgi verilmediği öğrenildi.

Mert Çokluk’un 9 Ekim’de üniversitede master sunumu yapmaya hazırlandığı, en son ailesi ile ölü bulunduğu günün sabahı telefonla görüştüğü belirtildi.

Orhangazi’de çiftçilik yapan ve oğlunun ölüm haberiyle yıkılan 3 çocuk babası Bekir Çokluk, Mert Çokluk'un cenazesini Türkiye’ye getirebilmek için konsolosluk yetkilileri ile görüşmelerini sürdürüyor.

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