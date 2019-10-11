Demet Akalın'dan alkışlanacak karar! Barış Pınar Harekatı için tüm gelirini bağışlayacak
Barış Pınar Harekatı'nda mehmetçiklerimizin yanında olduğunu belirten Demet Akalın, yarın vereceği konserinin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlama kararı aldı.
Suriye'nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınar Harekatı'nın 3. gününe girilirken ünlü isimlerden destek ve yardım gelmeye devam ediyor. Son olarak pop şarkıcısı Demet Akalın, vereceği ilk konserinin gelirini bağışlayacağını açıkladı.
Milyonları aşan Instagram hesabından bu fotoğrafı paylaşan Demet Akalın, bağış hakkında şu açıklamayı yaptı:
- "Yarınki Bostancı konserimizin tüm geliri Aslan parçalarına gidecek. Bizim elimizden gelen bu. Verilecek her türlü görevde en başa yazın beni... Devletimizin, askerimizin her daim yanındayım... Yüce Rabbim'den tek duamız burunları bile kanamadan yurda dönmeleri..."
Takdir topladı: Demet Akalın'ın bu fotoğrafına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi. Popçunun sevenleri, sanat camiasındaki tüm isimleri Akalın gibi duyarlı olmaya davet etti.
Demet Akalın kimdir?
Demet Akalın Kurt ( 23 Nisan 1972), Türk şarkıcı ve eski manken. Gölcük, Kocaeli'de doğdu ve lise eğitimini Barbaros Hayrettin Lisesi'nde tamamladı. Annesinin teşvikiyle Yaşar Alptekin'in mankenlik kursuna giderek mankenlik odaklı bir kariyerin peşine düştü ve Neşe Erberk'in ajansında mankenliğe başladı. Ek olarak 1990'larda çeşitli sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı.