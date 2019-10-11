Enver Cenk Şahin 'Barış Pınarı Harekâtı' paylaşımı yaptı Almanlar rahatsız oldu

Almanya 2. Lig ekibi Saint Pauli'de sorma giyen Enver Cenk Şahin, 'Barış Pınarı Harekâtı' paylaşımı nedeniyle kulübü tarafından uyarıldı.

Aktif futbol yaşantısına Almanya 2. Lig ekibi Saint Pauli'de devam eden Enver Cenk Şahin, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek veren bir paylaşım yaptı.

''Dualarımızla sizinle"

Sosyal medya hesabı Instagram'dan fotoğraf paylaşan Enver, şu notu düştü, "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımızla sizinle"





Kulüpten uyarı geldi

Kulüpten yapılan açıklamada, "Cenk Şahin perşembe günü Türk ordusunun Suriye'de gerçekleştirdiği operasyon ile ilgili bir paylaşımda bulundu. FC St. Pauli, bu tarz paylaşımlarla ve konularla bağdaştırılmamayı diliyor, bu tarz şeylerin kulübümüzün değeriyle örtüşmediğini belirtmek istiyoruz. Kulübümüz oyuncuyla bir konuşma gerçekleştirdi. Görüşmeler özel olarak devam ediyor ve bu işlem tamamlanana kadar başka hiçbir yorum yapılmayacaktır.





''Savaşa hayır''

Bu tarz paylaşımlar kulübün değerleriyle uyuşmuyor ve bu konuda Enver Cenk Şahin'i uyardık. Savaşa hayır." denildi.





''Hemen gönderilmesini istiyoruz''

Öte yandan St. Pauli taraftar grubu, "Cenk Şahin artık bu forma için oynayamaz. Hemen gönderilmesini istiyoruz." şeklinde bir açıklama yaptı.